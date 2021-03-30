В Кремле рассказали о подготовке контакта Путина с Меркель и Макроном

В настоящее время контакт президента России Владимира Путина с лидерами Германии и Франции Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном прорабатывается, формат разговора будет определен позднее, сообщил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

«Речь идет о разговоре между Путиным, Меркель и Макроном. Будет ли это видео или голос, мы сообщим», – рассказал представитель Кремля.

По словам Пескова, контакт состоится в обозримом будущем.

«Я, к сожалению, не могу анонсировать это мероприятие, потому что оно трехстороннее. Мы соответствующим образом вас проинформируем», — добавил пресс-секретарь.

Ранее Песков сообщил о подготовке разговора лидеров России, Германии и Франции Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона. По его словам, одной из тем для обсуждения станет ситуация на Донбассе. При этом в Кремле объяснили отсутствие на мероприятии президента Украины Владимира Зеленского тем, что контакт пройдет не в формате «нормандской четверки».