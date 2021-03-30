Песков оценил возможность решения вопроса Донбасса без Киева

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос Донбасса без Киева решить невозможно, но нельзя при этом запретить лидерам России, Германии и Франции обменяться мнениями.

«Конечно же, не получится. Никто не сможет решить этот вопрос [без участия Украины]. Но с другой стороны, вряд ли можно отказать в праве лидерам трех стран обменяться мнениями по эскалации напряженности на юго-востоке Украины», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Песков сообщал, что видеоконференция лидеров России, ФРГ и Франции Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона согласовывается, одной из тем станет Донбасс.

После этого в Министерстве иностранных дел Украины исключили возможность того, что переговоры лидеров стран-членов «нормандской четверки» по Донбассу пройдут без участия украинского президента Владимира Зеленского.

В понедельник, 29 марта, официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что видеоконференция лидеров России, Германии и Франции не состоялась.