Порошенко: Путину лучше жать руку, чем заглядывать ему в глаза в поисках мира

Бывший президент Украины и лидер оппозиционной партии «Европейская солидарность» в Верховной Раде Петр Порошенко заявил, что не считает плохим жестом рукопожатие с президентом России Владимиром Путиным, сообщает РИА «Новости».

Этими словами Порошенко ответил на критику в Верховной Раде. Депутат Максим Бужанский от партии «Слуга народа», которая поддерживает нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, упрекнул Порошенко в слабости перед президентом России.

Бужанский напомнил про поздравление с наступающим Днем солидарности в 2016 году, в котором Порошенко закончил разговор с Путиным фразой «Жму руку. Обнимаю».

«Мы пять лет держали линию, а не отводили войска и защищали каждого украинского воина. А сейчас, после провозглашения 27 июля перемирия, только в этом году 26 погибших <...> Твердо убежден, что сейчас мы должны объединиться, провести заседание СНБО, усилить оборону. Лучше пожимать руки, чем заглядывать в глаза Путину, ища там мира. Его там нет», — ответил Порошенко.

Порошенко, таким образом, указал на слова Зеленского, который утверждал, что во время встречи лидеров «Нормандской четверки» в Париже разглядел в глазах Путина «желание закончить войну».

Ранее стало известно, что компанию Порошенко в России могут ликвидировать летом 2021 года.