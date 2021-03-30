Президент: Армения находится в «многовекторном кризисе»

Армения находится в многовекторной кризисной ситуации, заявил президент страны Армен Саркисян. Об этом пишет газета «Аравот».

Президент заявил, что причинами этому являются неэффективность работы госаппарата, поствоенная ситуация и пандемия коронавируса.

«Мы находимся в многовекторном кризисе. Он связан и с поствоенной ситуацией, потерей большей части Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха — прим. ред.), потерей тысяч молодых жизней», — сказал Саркисян.

Кроме всего прочего, президент заявил, что кризис наблюдается в социальной сфере, особенно на фоне беженцев из Нагорного Карабаха.

«Есть также морально-психологический кризис. Сегодня тысячи людей думают, как купить билет, уехать в Россию или получить американскую визу. Эмиграция из страны может получить кризисные размеры», — отметил Саркисян.

Ранее армянский премьер Никол Пашинян на фоне грядущих парламентских выборов заявил, что уйдет в отставку. По словам политика, он готов передать власть тому, кого выберет народ Армении. Снимать свою кандидатуру с выборов Пашинян не намерен и подтвердил, что будет вновь искать подтверждения своих полномочий.