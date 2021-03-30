Le Monde: «Спутник V» вызвал раскол в Европарламенте

Заявление российского правительства о том, что Россия может поставить в страны Европейского союза около 50 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V» вызвало раскол в Европарламенте, пишет французское издание Le Monde.

«Мнения представителей Европейского Союза по поводу поставок российской вакцины по-прежнему расходятся до такой степени, что это вызывает некоторые трения», — написано в материале.

Споры вызывает необходимость одобрения вакцины Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), которое в начале марта заявило о начале испытаний «Спутника V».

Некоторые страны настаивают на начале закупок российской вакцины не дожидаясь решения ЕМА, как уже поступили Венгрия и Словакия. Этот вариант действий допускается в исключительных случаях.

Ранее федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что его страна закупит 1 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V».