Премьер-министр Словакии ушел в отставку

Премьер-министр Словакии Игорь Матович ушел в отставку, сообщает Reuters.

Уход в отставку Матовича произошел на фоне политического кризиса в Словакии, связанного с поставками российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Отставка Матовича стала добровольным решением, связанным с требованием уволить министра экономики Рихарда Сулика, главу комитета здравоохранения Яну Битто-Циганикову, министра юстиции Марию Коликову и зампредседателя словацкого парламента Юрая Шелигу.

Словацкий президент Зузана Чапутова поручила Эдуарду Хегеру сформировать новый кабинет министров. Все четыре крупные политические партии Словакии выразили желание принять участие в формировании нового кабинета.

Ранее Игорь Матович выразил готовность поменяться с Эдуардом Хедером должностями.

Он выступил с такой инициативой в ходе заседания руководства правящей партии «Обычные люди и независимые личности», к которой принадлежат премьер-министр Матович и президент Чапутова.