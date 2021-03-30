В Верховной раде произошла потасовка с участием Порошенко

В Верховной раде произошла потасовка между экс-президентом Украины Петром Порошенко и депутатами от партии «Слуги народа», сообщает telegram-канал «Политика Страны».

Конфликт произошел в тот момент, когда Порошенко попытался пройти к трибуне во время выступления депутата от его партии «Европейская солидарность» Ирины Геращенко. Проход преградили представители правящей партии «Слуга народа», однако через некоторое время Порошенко все же удалось пройти.

Геращенко посвятила свое выступление событиям 20 марта, когда у офиса президента Украины Владимира Зеленского прошел митинг националистов в поддержку бывшего главы одесской ячейки «Правого сектора» (организация запрещена в РФ) Сергея Стерненко.

Он был приговорен в феврале 2021 года к к семи годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества за похищение и пытки в 2015 году депутата Лиманского поселкового совета Одесской области Сергея Щербича.

Националисты побили стекла и разрисовали двери главного входа в офис Зеленского. Во время проведения акции полиция не вмешивалась.

Ранее Порошенко, отвечая на критику в Верховной раде, заявил, что Путину лучше жать руку, чем заглядывать ему в глаза в поисках мира.