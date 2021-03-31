В правительстве РФ сообщили о сокращении численности госаппарата

В России на 10% сократилась численность госаппарата. Такое заявление в интервью «Известиям» сделал вице-премьер, руководитель аппарата российского правительства Дмитрий Григоренко.

По его словам, под сокращение попали 66 структурных подразделений и 33 штатных единицы заместителей руководителей федеральных ведомств. Кроме того, как указал Григоренко, была уменьшена и штатная численность ведомств. В центральных аппаратах она была сокращена на 213 единиц, а в территориальных органах — на 31 642 единицы, уточнил он.

Вице-премьер отметил, что такое сокращение стало одним из самых масштабных в последние годы.

Он также рассказал, что существующая структура госвласти почти не менялась в течение многих лет. «Госаппарат же все это время продолжал работать по системе, которая не менялась десятилетиями, — по принципу «ведомственных колодцев», то есть в замкнутом цикле, через долгие бюрократические согласования», — уточнил Григоренко.

Как указал он, из-за избыточной цепочки начальников снижалась оперативность, а также вырастали административные издержки.

По словам вице премьера, анализ продемонстрировала, что штатная численность госструктур часто не соответствует своим функциям, а число руководителей во многих госструктурах было завышенным.

«Неэффективно использовались и оставались вакантными до 20% должностей в центральных аппаратах и до 12% — в территориальных органах. Ставки сохраняли для выплаты премий или материального стимулирования», — сказал Григоренко.

Он также подчеркнул, что оптимизация численности осуществляется за счет неиспользуемых вакансий с сохранением фонда заработной платы.