Путин заявил о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии

Президент России Владимир Путин подчеркнул недопустимость вмешательства в дела Белоруссии извне. Об этом он заявил во время видеоконференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, передает пресс-служба Кремля.

Там отметили, что российский лидер во время обсуждения обстановки в Белоруссии указал на недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела суверенного государства».

До этого Путин также заявлял о неприемлемости любого вмешательства в дела Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил ситуацию в республике с распадом СССР.

Протесты в Белоруссии начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

С 26 октября Тихановская объявила в стране общенациональную забастовку.