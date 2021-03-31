Мадуро сообщил о подписании с Россией 12 документов о сотрудничестве

Венесуэла и Россия подписали 12 документов о сотрудничестве в различных сферах. Такое заявление сделал венесуэльский президент Николас Мадуро, передает ТАСС.

Как сообщает агентство, вице-премьер РФ Юрий Борисов в рамках визита в Каракас провел встречу с Мадуро. Она состоялась в президентском дворце «Мирафлорес». Во время встречи был подписан заключительный акт по итогам переговоров зампреда российского правительства с вице-президентом по экономическим вопросам, министром промышленности и национального производства, министром нефти Венесуэлы Тареком Эль-Айссами.

«Встреча прошла в атмосфере гармонии, братства, взаимного уважения и понимания», — сказано в документе.

В нем также говорится, что ее участники «выразили взаимное удовлетворение достигнутыми результатами в продвижении сотрудничества» между двумя странами.

По словам лидера Венесуэлы, обе стороны также подписали 12 документов о сотрудничестве в энергетической, финансовой, военной сферах, в сфере здравоохранения и продуктов питания, медикаментов и вакцин для Боливарианской республики. Это произошло во время встречи межправительственной комиссии высокого уровня в венесуэльской столице.

»«Россия и Венесуэла демонстрируют модель образцовых отношений между гигантской евразийской державой мирового масштаба и маленькой южноамериканской страной», — заявил Мадуро.

Он добавил, что очередное заседание межправительственной комиссии намечено на конец следующего полугодия.