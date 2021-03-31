РФ играет важную роль в преодолении разногласий ОАЭ и Ирана, заявил советник главы ОАЭ

ОАЭ хотят выстроить нормальные отношения с Ираном, роль России в преодолении разрыва между двумя государствами очень важна. Об этом заявил дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Мухаммед Гаргаш, выступая на спецсессии «Диалог в диалоге» в рамках проходящей в Москве Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Мы хотели бы, чтобы у нас были нормальные отношения с Ираном. Мы признаем, что существуют, безусловно, и противоречия, и разные позиции. Роль России очень важна для преодоления того разрыва, который существует между нами и Ираном. И здесь Россия может способствовать укреплению стабильности», — цитирует ТАСС советника.

Эмиратский политик отметил, что в настоящее время отношения РФ и ОАЭ переживают подъем. «Это отношения, которые опираются на взаимное доверие. Мы надеемся, что они продолжатся еще долгие годы. Мы уважаем позицию России и хотели бы укрепить те аспекты, в которых сотрудничаем», — добавил он.

Дипсоветник президента ОАЭ подчеркнул, что Россия играет «чрезвычайно важную и даже главную роль» в решении многих проблем Ближнего Востока. «РФ является частью того механизма, который будет способствовать стабилизации ситуации в регионе и его последующему процветанию», — пояснил Гаргаш.