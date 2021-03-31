Путин подал декларацию о доходах

Президент России Владимир Путин и сотрудники администрации главы государства подали декларации о доходах за 2020 год. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Да. Сдали [декларации]», — сказал Песков.

По его словам, документы будут опубликованы в положенные сроки.

Законодательство обязывает госслужащих отчитываться о доходах, расходах и имуществе. Это должно быть сделано до 1 апреля (для рядовых чиновников этот срок истекает 30 апреля). После того как декларации проверяются, они публикуются на сайтах органов власти в течение двух недель.

В 2020 году по указу президента сроки были сдвинуты до 1 августа из-за пандемии коронавируса.

Ранее все депутаты в срок отчитались о доходах и имуществе за 2020 год.

Самым богатым лидером фракций Госдумы по уровню дохода в прошлом году стал глава ЛДПР Владимир Жириновский. За 2019 год Жириновский заработал 22,5 млн руб. Это сумма значительно превышала показатели его коллег.