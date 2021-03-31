В Италии инцидент с российским дипломатом назвали угрозой НАТО

Ситуация с задержанием сотрудника аппарата военного атташе при посольстве РФ в Риме ставит под угрозу безопасность не только Италии, но и всего Североатлантического альянса. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо.

«Случившееся сегодня неприемлемо и повлечет последствия, в этом нет сомнений. Неприемлемо, что сотрудникам наших ВМС платят за информацию НАТО. Это ставит под угрозы не только нашу безопасность, но и всего альянса», — сказал он.

В ночь на 31 марта в Риме по подозрению в шпионаже в пользу России были задержаны капитан военно-морских сил Италии и российский военнослужащий, работающий в посольстве России в Риме. Предполагается, что итальянский военный передавал российскому дипломату секретную информацию о системах коммуникации в обмен на €5 тыс.

В связи с произошедшим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на сохранение позитивных отношений с Италией.