Зеленский задекларировал доходы на 2020 год

Семья президента Украины Владимира Зеленского на 2020 год задекларировала доходы на сумму в $817 тыс., из которых президенту принадлежит лишь $12 тыс. Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса президента Украины.

«Согласно декларации, доходы главы государства и членов его семьи в 2020 году составили 22 747 791 гривну (около 817,3 тысячи долларов - ред.)… Сумма зарплаты, которую получил президент в отчетный период, составила 336 тысяч гривен (около 12 тысяч долларов)», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, Зеленский также задекларировал роялти в размере $166,4 тыс. и новый объект недвижимости на правах временного пользования.

Ранее сообщалось, что Украина потеряет от запуска «Северного потока — 2» миллиарды евро годового дохода, заявил премьер страны Денис Шмыгаль. Кроме того, СП-2 таит в себе предпосылки для усиления российской агрессии, считает политик. Он также указал на готовность газотранспортной системы Украины обеспечивать Европу необходимым топливом.