Грызлов: Украина настаивает на секретности переговоров по Донбассу

Полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Украина скрывает свою позицию от граждан и настаивает на режиме секретности на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС.

«Это уже «традиция»: представители Киева предпочитают прямо не отвечать на вопросы, избегать признания очевидных событий, произошедших в результате действий украинской стороны. При этом Киев продолжает скрывать свою истинную позицию от граждан Украины и настаивает на режиме секретности переговоров», — сказал он.

Как заявили ранее в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), Киев планирует масштабную атаку в Донбассе.

Там считают, что о таких планах Киева говорит скопление военной техники на подконтрольной Украине территории Донбасса. В частности, за последние две недели на железнодорожных вокзалах, подконтрольных украинским силовикам, было замечено 170 единиц наступательной техники и вооружений.