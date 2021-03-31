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Новости политики

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Мария Захарова Мария Захарова

МИД РФ пообещал ответить на санкции Австралии

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Россия не оставит без ответа санкции Австралии. Об этом на сайте МИД РФ заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Демонстрируя явное отсутствие самостоятельности во внешней политике и нежелание объективно оценить положение дел в Крыму, Австралия поддерживает любые антироссийские выпады США и их сателлитов, как бы нелепо они ни выглядели. Разумеется, недружественные шаги австралийских правящих кругов не останутся без адекватного ответа с нашей стороны», — сказала она.

Ранее министерство иностранных дел и торговли Австралии приняло решение о введении санкций в отношении четырех российский компаний и одного физического лица из-за строительства и эксплуатации железнодорожной части Крымского моста.

Глава австралийского МИД Марис Пейн подчеркнула, что решение о рестрикциях принято в координации с Канадой и согласуется с действиями, которые предприняли в Великобритании и Евросоюзе.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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