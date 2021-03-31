Источник: посол РФ в США не планирует возвращаться в Вашингтон в ближайшее время

Посол России в США Анатолий Антонов не планирует в ближайшее время возвращаться в Вашингтон. Об этом сообщил участник совместного заседания комитетов Совета Федерации, на которое был приглашен Антонов, пишет ТАСС.

«Не скоро», — ответил источник на вопрос, когда Антонов вернется в США.

Ранее Антонов заявил, что отношения Соединенных Штатов и РФ находятся в глубочайшем кризисе. По словам посла, Москва предпринимает усилия для налаживания прагматичного диалога.

Также он отмечал, что пока не знает, когда вернется в США.

Антонов отправился в Россию для консультации 20 марта. Причиной вызова стали высказывания президента США Джо Байдена в отношении главы России Владимира Путина. В интервью ABC News 17 марта Байден пригрозил, что Путин «заплатит» за якобы произошедшее вмешательство в выборы США 2020 года. Также глава Соединенных Штатов допустил личные оскорбления в адрес российского коллеги.