WP: сын Байдена потратил деньги от украинской Burisma на наркотики и алкоголь

Сын президента США Джо Байдена Хантер признался, что потратил деньги, заработанные в украинской компании Burisma, на алкоголь и наркотики. Об этом он написал в своих мемуарах «Прекрасные вещи» (Beautiful Things), сообщает Washington Post.

Книга должна выйти во вторник, 6 апреля.

По данным WP, Хантер Байден рассказал, что заработанные в украинской компании средства способствовали укреплению его наркотической и алкогольной зависимости, которая подорвала его отношения с семьей и карьеру.

Сын американского лидера в своих мемуарах рассказывает о своей борьбе с зависимостью после смерти брата Бо Байдена в 2015 году.

«Только за последние пять лет мой брак, продлившийся два десятилетия, распался, к моему лицу приставляли оружие, и в какой-то момент я пропал без вести, жил в мотелях, платил по $59 за ночь, <...> пугая свою семью еще больше, чем самого себя», – пишет Хантер Байден.

Сын президента, подчеркивает, что если бы ему представилась такая возможность, он не стал бы начинать работу в украинской компании. Он признается, что политическая карьера Джо Байдена помогла его трудоустройству, однако заверил, что ни он, ни его отец не сделали ничего противозаконного, особенно в том, что касается Burisma.

Хантер Байден вошел в совет директоров украинской компании Burisma в 2014 году.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что расследование о налоговых отчислениях Хантера Байдена «является активным и продолжается», Белый дом не вмешивается в ход расследования.