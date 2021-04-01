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Новости политики

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Российский и американский флаги на здании посольства США в Москве, июль 2017 года Российский и американский флаги на здании посольства США в Москве, июль 2017 года

США расширяют консульский округ посольства в Москве на всю Россию

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Консульский округ посольства США в Москве расширяется на всю Россию, сообщается в официальном заявлении главы американской дипломатической миссии Джона Салливана.

«Начиная с 1 апреля, консульский округ посольства США в Москве будет расширен на всю территорию России. Посольство США в Москве будет предоставлять услуги гражданам США в Российской Федерации», – указано в сообщении.

Кроме того, посол сообщает, что работа американского генерального консульства во Владивостоке «не будет возобновлена в ближайшее время». При этом генконсульство в Екатеринбурге продолжит свою работу, однако с 1 апреля оно приостановит оказание визовых услуг и предоставление консульских услуг гражданам США.

Ранее в российском министерстве иностранных дел заявляли, что государственный департамент США может закрыть генконсульство во Владивостоке к середине весны, такое решение было принято бывшим американским госсекретарем Майком Помпео. При этом российские дипломаты выражали надежду на то, что администрация нового президента Соединенных Штатов Джо Байдена пересмотрит это решение.

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