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Новости политики

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Объявленный персоной нон грата российский дипломат покинул Болгарию

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Второй из двух российских дипломатов, объявленных ранее персонами нон грата в Болгарии из-за обвинений в шпионаже, покинул страну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Софии.

Отмечается, что у россиянина была диагностирована коронавирусная инфекция. После выздоровления дипломат смог покинуть Болгарию, отъезд состоялся 1 апреля.

Генпрокуратура Болгарии ранее начала расследование в отношении группы лиц, которые подозреваются в шпионаже в пользу России. В ходе расследования было установлено, что два россиянина якобы осуществляли нерегламентированную разведывательную деятельность. При этом стало известно, что подозреваемые пользуются дипломатическим иммунитетом в соответствии с Венской конвенцией.

23 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в связи с объявлением Софией российских дипломатов персонами нон грата Россия оставляет за собой право на зеркальные ответные меры. Она напомнила, что демарш такого рода в болгарском государстве предпринимают уже в пятый раз за последние полтора года.

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