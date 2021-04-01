Познер не стал рассказывать, куда полетел после беспорядков в Тбилиси

Владимир Познер отказался сообщать, куда отправился после беспорядков в Тбилиси.

«Никому не даю интервью пока по этой теме. Ничего больше сказать не могу», – ответил телеведущий на вопрос «Газеты.Ru» о том, где сейчас находится.

Накануне Владимиру Познеру пришлось покинуть столицу Грузии, куда он отправился отмечать свое 87-летие. После прилета журналиста в Тбилиси протестующие окружили вход отеля, где он остановился. Телеведущего в грузинской столице встретили акцией протеста. Активисты пытались прорвать полицейское оцепление, выкрикивали требования выдворить Владимира Познера из страны. Им не понравились сделанные ранее заявления журналиста о территориальной целостности Грузии. Гостиницу, в которой остановился телеведущий, забросали яйцами, а на асфальте появилась надпись красной краской – «Вон из Грузии». По информации телеканала «Рустави-2», Познера и несколько десятков его гостей в сопровождении полиции вывезли из отеля. Журналист улетел из Тбилиси чартерным рейсом.