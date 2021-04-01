Володин прокомментировал протест в Грузии из-за визита Познера

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ситуация, которая сложилась вокруг визита журналиста Владимира Познера в Грузию, свидетельствует о глубоком кризисе в стране. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«События вокруг поездки Познера в Тбилиси еще раз показывают, в каком глубоком кризисе находится Грузия», — считает Володин.

По его мнению, внутреннюю политику Грузии во многом определяет радикализм, и это «не приведет ни к чему хорошему».

Также председатель Госдумы напомнил, что в 2019 году во время посещения Грузии главой Межпарламентской ассамблеи православия, депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым, с ним произошла похожая ситуация.

В заключение он подчеркнул, что все эти ситуации показали, насколько небезопасно находиться в Грузии гражданам России.

Ранее в Тбилиси прошла акция протеста в связи с визитом российского журналиста Владимира Познера. Митингующие выражали недовольство его высказыванием о том, что Абхазия не входит в состав Грузии. Позже стало известно, что телеведущий улетел из страны и находится в безопасности.