Путин обсудил с Алиевым Нагорный Карабах

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, сообщается на сайте Кремля.

«Обсуждена ситуация вокруг Нагорного Карабаха. С удовлетворением отмечено, что обстановка в целом стабильная, а режим прекращения огня неукоснительно соблюдается», – указано в сообщении.

Кроме того, главы государств рассмотрели ход работы по налаживанию экономических связей и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе и положительно оценили деятельность рабочей группы России, Азербайджана и Армении.

Путин и Алиев также затронули некоторые вопросы двусторонней повестки, в том числе сотрудничество по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Лидеры стран подтвердили настрой на укрепление стратегического партнерства и договорились о дальнейших контактах.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что риски обострения ситуации в Нагорном Карабахе минимальны.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением конфликта, начавшегося в 1988 году. Новое столкновение привело к жертвам также среди мирного населения.

Спустя несколько попыток заключения перемирия, 9 ноября, главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.