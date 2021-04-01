Выдворенные из Италии российские дипломаты вылетели в Москву

Два российских дипломата, высланные из Италии в связи с делом о шпионаже, вылетели в Москву. Об этом сообщает итальянское агентство «Нова».

Отмечается, что самолет с дипломатами на борту вылетел из римского аэропорта «Фьюмичино». Источник агентства также привел имена россиян: Дмитрий Остроухов и Алексей Немудров.

По данным «Нова», именно Остроухов ранее задержали итальянские службы безопасности, когда он якобы передавал деньги итальянскому военному в обмен на секретные документы. Немудров при этом, как утверждают в Риме, курировал эту операцию.

Ранее в Италии инцидент с российским дипломатом назвали угрозой НАТО.

В ночь на 31 марта в Риме по подозрению в шпионаже в пользу России были задержаны капитан военно-морских сил Италии и российский военнослужащий, работающий в посольстве России в Риме. Предполагается, что итальянский военный передавал российскому дипломату секретную информацию о системах коммуникации в обмен на €5 тыс.

В связи с произошедшим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на сохранение позитивных отношений с Италией.