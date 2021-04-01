Лавров: США ведут опасную игру со спичками, говоря о санкциях против России

США ведут опасную игру со спичками, говоря о новых санкциях против России и планах по продвижению инфраструктуры НАТО на восток. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

«Диапазон моих оценок происходящего – от «упражнения в бессмысленности» до «опаснейшей игры со спичками», — заявил российский министр в четверг, 1 апреля.

Очередной виток напряженности в отношениях между Россией и США начался после того, как президента США Джо Байден в одном из интервью заявил, что его российский коллега Владимир Путин ответит за вмешательства в американские выборы, которые якобы совершала Москва. Также Байден высказал оскорбления лично в адрес главы РФ.

Кроме того, Вашингтон неоднократно заявлял, что продолжит вводить санкции против российского проекта «Северный поток — 2». В марте текущего года Соединенные Штаты расширили экспортные ограничения в отношении России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным.

Вслед за Европейским союзом США заявили о введении в отношении российского государства. В список попали 14 организаций с формулировкой «за производство биологического и химического оружия».