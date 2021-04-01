Главы МИД России и Армении обсудили Карабах

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с армянским коллегой Арой Айвазяном ситуацию в непризнанном Нагорном Карабахе, гуманитарные и экономические вопросы в регионе. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел России.

«Особое внимание уделено актуальным вопросам гуманитарного реагирования в Нагорном Карабахе, разблокированию экономических и транспортных связей в регионе», — говорится в заявлении.

Также стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам сотрудничества между странами, в том числе встречи на высшем уровне и подготовку к тридцатилетию установления дипломатических отношений между государствами.

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Лидеры обсудили Карабах.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением конфликта, начавшегося в 1988 году. Новое столкновение привело к жертвам также среди мирного населения.

Спустя несколько попыток заключения перемирия 9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.