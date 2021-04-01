Трамп присоединился к новой социальной сети

Бывший президент США Дональд Трамп и некоторые его сторонники из Республиканской партии присоединились к новой социальной сети Campaign Nucleus, сообщает телеканал Fox News.

Социальная сеть Campaign Nucleus была создана в марте 2016 года сторонником Трампа и бывшим менеджером предвыборной кампании Брэдом Парскейлом.

Информация, размещенная на сайте соцсети, гласит, что Campaign Nucleus позволяет пользователям отправлять электронные письма, текстовые сообщения и заявления в средства массовой информации.

Трамп присоединился к новой соцсети для того, чтобы преодолеть информационную блокаду, в которую он попал после событий 6 января 2021 года в Капитолии.

Через Campaign Nucleus Трамп собирается вернуться в инфополе США и получить возможность общаться со своими сторонниками.

Аккаунты Трампа в таким социальных сетях как Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, Twitch, Snapchat были заблокированы в январе текущего года после штурма Капитолия сторонниками главы государства.

Ранее Facebook удалил видео с интервью Трампа.