США предоставили Украине гарантии поддержки в случае конфликта с Москвой

Министерство обороны Украины сообщило, что военное ведомство США предоставило стране гарантии поддержки в случае конфликта с Россией. Об этом сообщило украинское ведомство.

«Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине [с ней] и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины», — говорится в сообщении.

Такие гарантии были даны во время разговора министров обороны Украины и США Андрея Тарана и Ллойда Остина. Это уже вторые переговоры министров за последние полтора месяца. Они были проведены по инициативе американской стороны.

Таран также сообщил собеседнику детали о ситуации в зоне силовой операции в Донбассе. Также обсуждались «конкретные направления усиления взаимодействия в сфере безопасности и обороны».

Ранее в Пентагоне выразили обеспокоенность последними событиями на востоке Украины.