США выделили Украине $2 млрд на обеспечение безопасности

С 2014 года США выделили Украине более $2 млрд в рамках помощи по обеспечению безопасности. Это следует из заявленияпо итогам телефонных переговоров американского министра обороны Ллойда Остина и его украинского коллеги Андрея Тарана, опубликованного в Twitter Остина.

«С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине более $2 млрд на оказание помощи в обеспечении безопасности, в том числе недавно объявленный пакет в размере $125 млн», — говорится в заявлении.

Подчеркивается, что этот пакет включает в себя оборонительное вооружение и другие средства, усиливающие поражающее действие, а также повышение системы командования, управления и отслеживания ситуации.

США выразили намерение продолжать наращивать потенциал украинских сил «для более эффективной защиты от российской агрессии».

Ранее Министерство обороны Украины сообщило, что военное ведомство США предоставило стране гарантии поддержки в случае конфликта с Россией.

Такие гарантии были даны во время разговора министров обороны Украины и США Андрея Тарана и Ллойда Остина. Это уже вторые переговоры министров за последние полтора месяца. Они были проведены по инициативе американской стороны.