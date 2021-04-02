Госдеп обвинил Россию в ухудшении отношений с США

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс прокомментировал слова главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова о конфронтации между Москвой и Вашингтоном, которая «достигла дна». Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что новая американская администрация стремится достичь стабильных и предсказуемых отношений с российскими коллегами.

«То, что между нами такие глубокие разногласия, а отношения пребывают в том состоянии, в котором они пребывают, не означает, что не будет никаких сфер совпадения [интересов]», — добавил Прайс.

Кроме того, представитель Госдепа перечислил претензии США к России. Среди них оказались обвинения в «хакерских атаках» в период американских президентских выборов в 2016 и 2020 годах, а также в предоставлении «наград талибам (организация запрещена в России)» за убийство американских солдат в Афганистане.

При этом Прайс подчеркнул, что, несмотря на разногласия, такая ситуация в двусторонних отношениях США и России «не означает, что не будет сфер тактического совпадения» интересов стран.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сравнил США с дворовыми хулиганами.