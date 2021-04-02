Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов Белоруссии и РФ

Президент Белоруссии, председатель Высшего Государственного совета Союзного государства Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с Днем единения народов двух стран, передает пресс-служба главы республики.

Белорусский лидер напомнил, что 25 лет назад двумя странами был подписан договор «Об образовании Сообщества Белоруссии и России», который стал началом «развития двусторонних интеграционных процессов».

Он отметил, что за эти годы оба государства «многого достигли в союзном строительстве». «Сформированы общие таможенное, миграционное, гуманитарное, социальное, культурное и образовательное пространства, способствующие повышению качества жизни и благосостояния белорусов и россиян», — сказано в сообщении.

Лукашенко также указал, что взаимодействие двух стран в рамках Союзного государства, основанное на принципах суверенного равенства, будет и в дальнейшем удовлетворять интересы российских и белорусских граждан.

День единения народов России и Белоруссии отмечается ежегодно 2 апреля. Именно в этот день в 1996 году был подписан договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии».

Ранее Лукашенко заявил, что РФ является главным стратегическим партнером Белоруссии.