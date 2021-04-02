В МИД назвали фейком разговоры о грядущем конфликте РФ с Украиной

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что разговоры о грядущем конфликте РФ с Украиной являются очередным фейком, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Россия не заинтересована в каком-либо конфликте с Украиной, «тем более военном».

«Я уверен, что все разговоры о каком-то грядущем конфликте Украины с Россией — это пример очередного фейка», — сказал Руденко.

По его словам, в первую очередь данный фейк распространяют украинские власти.

На этой неделе Главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак заявил, что украинская сторона не фиксирует подготовки РФ к открытому военному конфликту с Киевом.

До этого сообщалось, что Россия в новой военной стратегии Украины названа военным противником.

При этом ранее советник по информационной политике делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Арестович отмечал, что обе страны могут помириться за один день.