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Новости политики

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В МИД ответили на обвинения НАТО в адрес РФ по подрыву работы ОБСЕ

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Россия никоим образом не подрывает усилия ОБСЕ по деэскалации на Украине. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Андрей Руденко, передает РИА «Новости».

Ранее в НАТО обвинили Россию в «подрыве усилий ОБСЕ по деэскалации на Украине».

«Мы никаким образом не подрываем усилия ОБСЕ», — отметил дипломат.

Представитель внешнеполитического ведомства указал, что российская сторона проголосовала за продление мандата Специальной мониторинговой миссии, и надеется, что «ОБСЕ и дальше будет вносить свой вклад в урегулирование ситуации на Украине, смягчение напряженности на Донбассе, в том числе в рамках деятельности СММ ОБСЕ».

Как сообщалось, эскалация конфликта в Донбассе произошла 26 марта возле поселка Шумы в Донецкой области, где погибли четверо украинских военнослужащих.

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