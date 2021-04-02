Захарова назвала военные гарантии США Украине «медвежьей услугой»

Обещанная США помощь Украине в случае конфликта с Россией может оказаться «медвежьей услугой». Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с «Газетой.Ru».

«Подобные заявления — медвежья услуга Украине. Все должны работать на единую цель — на достижение мира на востоке Украины. Вашингтон же своими поставками вооружений, агрессивной и провокационной риторикой поощряет киевский режим к невыполнению минских договоренностей», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что такое поведение США противоречит решениям Совета Безопасности ООН.

Минобороны Украины ранее сообщило о получении гарантий военного ведомства США поддержки в случае конфликта с Россией. Такое заявление было сделано в телефонном разговоре министров обороны Украины и США Андрея Тарана и Ллойда Остина. Как заявила украинская сторона, переговоры являются демонстрацией проактивной американской позиции в поддержке суверенитета Украины.