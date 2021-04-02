Песков прокомментировал заявление о военных гарантиях США Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление министра обороны Украины о о гарантиях поддержки США при конфликте с РФ.

В Кремле считают такие заявления неприемлемыми и неуместными.

«Такое развитие сценария привело бы к напряженности. Это потребовало бы дополнительных мер по обеспечению безопасности», — отметил Песков.

Представитель Кремля также заявил, что Россия никому не угрожает и никогда не угрожала.

«На этом и строится наша позиция», — сказал он.

Минобороны Украины ранее сообщило о получении гарантий военного ведомства США поддержки в случае конфликта с Россией. Такое заявление было сделано в телефонном разговоре министров обороны Украины и США Андрея Тарана и Ллойда Остина. Как заявила украинская сторона, переговоры являются демонстрацией проактивной американской позиции в поддержке суверенитета Украины.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обещанная США помощь Украине в случае конфликта с Россией может оказаться «медвежьей услугой».