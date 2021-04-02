В МИД посчитали осквернение памятника Грибоедову в Тбилиси провокацией

Официальный представитель МИД России назвала осквернение памятника писателю и дипломату Александру Грибоедову в Тбилиси и прошедшую в городе акцию против российского телеведущего Владимира Познера провокацией, передает РИА «Новости».

«Рассматриваем данный инцидент и недавнюю провокацию против известного российского журналиста Владимира Познера как звенья одной цепи», — сказала дипломат.

Она также добавила, что в Москве видят в осквернении памятника попытку экстремистских сил в Грузии использовать любой повод для того, чтобы затруднить процесс нормализации российско-грузинских отношений.

Ранее сообщалось, что в грузинской столице на памятнике Грибоедову появилась надпись «Россия — зло». Глава Палаты культуры Грузии Давид Окиташвили раскритиковал действие вандалов. Надпись с монумента была удалена.

В Тбилиси в ночь на 1 апреля прошла акция протеста в связи с приездом российского телеведущего Владимира Познера. Он собирался отметить в Грузии свой 87-й день рождения. Митингующие окружили вход в отель, где остановился журналист, и выключили электроэнергию в помещении.

Их недовольство связано с заявлением Познера о том, что Абхазия не входит в состав Грузии. В грузинском МВД отметили, что журналист является гражданином США и не нарушал закон «об оккупированных территориях», о чем заявляют участники акции.

Позже Познер прокомментировал акцию.