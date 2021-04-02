Белорусский КГБ объявил Тихановскую и Латушко причастными к терроризму

Комитет государственной безопасности Республики Беларусь включил оппозиционеров экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую, члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко и еще более десятка человек в список физических лиц, которые причастны к терроризму, сообщает ТАСС со ссылкой на КГБ.

«Следственным управлением КГБ расследуется уголовное дело в отношении участников инициативы «BYPOL» по факту организации 25.03.2021 актов терроризма в городах Борисове и Минске, совершенных гражданином Малейчуком В. А.» — указано в сообщении.

По данным белорусского Генпрокурора Андрея Шведа, уроженец Пинского района Брестской области Вячеслав Малейчук является соучастником организации предотвращенного 25 марта теракта в Минске. Также Швед сообщил, что Малейчук уже дал признательные показания.

«Установлено, что к противоправной деятельности указанной незарегистрированной организации причастны С. Тихановская, П. Латушко, а также 15 граждан Республики Беларусь, находящихся за рубежом. Все фигуранты уголовного дела внесены в Перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности», — сказано в сообщении КГБ.

Ранее в Белоруссии против Тихановской и оппозиционеров завели дело о подготовке теракта.