Зеленский и Байден впервые поговорили

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский впервые поговорили по телефону, передает Reuters со ссылкой на источник.

Подробности и детали разговора пока не приводятся.

Издание Politico уточняет, что разговор продолжался 30-40 минут.

Представители лидеров Украины и США также пока не подтвердили факт завершения переговоров.

Ранее издание Politico сообщило, что украинские официальные лица настаивали на телефонном разговоре между Зеленским и Байденом в течение нескольких недель, в том числе в недавнем разговоре между советником по национальной безопасности Джейком Салливаном и главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.

1 апреля США предоставили Украине гарантии поддержки в случае конфликта с Москвой. Также США выделили Украине $2 млрд на обеспечение безопасности.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала военные гарантии США Украине «медвежьей услугой».