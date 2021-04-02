Белый дом раскрыл детали разговора Байдена и Зеленского

Президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский во время первого телефонного разговора обсудили сотрудничество двух стран. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

Байден подтвердил неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также Байден поддержал план Зеленского по борьбе с коррупцией и реализацию реформ, основанных на демократических ценностях.

Они также обсудили важность тесного сотрудничества США и Украины для сдерживания пандемии COVID-19 и укрепления демократии в регионе.

Ранее издание Politico сообщило, что украинские официальные лица настаивали на телефонном разговоре между Зеленским и Байденом в течение нескольких недель, в том числе в недавнем разговоре между советником по национальной безопасности Джейком Салливаном и главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.

1 апреля США предоставили Украине гарантии поддержки в случае конфликта с Москвой. Также США выделили Украине $2 млрд на обеспечение безопасности.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала военные гарантии США Украине «медвежьей услугой».