Зеленский рассказал о первом разговоре с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем первом разговоре с президентом США Джо Байденом.

Он рассказал, что заверил Байдена в готовности реформировать Украину и в стремлении добиться мира в Донбассе.

«Мы стоим плечом к плечу, когда дело касается сохранения наших демократий. Американское партнерство имеет решающее значение для украинцев», — написал Зеленский в своем Twitter.

Он добавил, что Украина ценит поддержку США на разных уровнях.

Глава администрации Зеленского Андрей Ермак сообщил, что разговор длился около 50 минут.

Ранее Белый дом раскрыл детали разговора Байдена и Зеленского.