Байден при разговоре с Зеленским сообщил, что хочет посетить Украину

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что американский президент Джо Байден готов посетить Украину. Об этом сообщается в Facebook Ермака.

В пятницу, 2 апреля, состоялся первый телефонный разговор лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена.

«Президент Байден во всем поддерживает Украину, а его команда ценит все, что делает президент Зеленский в вопросах реформы страны. Джо Байден добавил, что ждет возможности снова посетить Украину, а также вспомнил свое выступление в украинском парламенте», — написал Ермак.

По информации на сайте Белого дома США, Байден и Зеленский говорили о важности суверенитета и территориальной целостности Украины.

Лидеры государств подтвердили, что будут работать совместно над программами реформ, которые основаны на общих демократических ценностях.

Помимо этого, Байден и Зеленский поговорили о тесном сотрудничестве Соединенных Штатов и Украины по сдерживанию пандемии, а также укреплении демократии в регионе.

Ранее Белый дом США раскрыл детали разговора Байдена и Зеленского.