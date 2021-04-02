Россотрудничество и еще 10 российских компаний попали под санкции СНБО Украины

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против Россотрудничества и других 10 российских компаний, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на интернет-издание «Украинская правда».

«Отдельно под санкции попали 11 российских компаний, включая Россотрудничество», — сообщает источник издания в СНБО.

Кроме указанных компаний, под санкции также попали 68 компаний, которых подозревают в связах с лицами, организующими контрабанду в Украине.

23 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении санкций против ряда лиц и компаний, в том числе из России. В этот список попала «Кассад групп», на которую были зарегистрированы несколько ресурсов времен активной фазы боевых действий на Донбассе.

Кроме того, украинский лидер ввел санкции в отношении ряда российских средств массовой информации, в число которых вошла «Газета.Ru».