Умер водитель, напавший на КПП у Капитолия

Водитель автомобиля, протаранившего контрольно-пропускной пункт в Вашингтоне у Капитолия, скончался, передает MSNBC.

По данным The Associated Press, мужчина на автомобиле врезался в двух полицейских, вышел из машины с ножом и напал на сотрудников правоохранительных органов.

После этого он был застрелен.

Два полицейских госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии.

Ранее Капитолий в США заблокировали из-за угрозы безопасности. Полиция перекрыла улицы, прилегающие к Капитолию США и офисные здания Конгресса.

Также был запрещен вход или выход из любого здания в комплексе Капитолия.

Позже стало известно, что неизвестный врезался на автомобиле в двух офицеров на контрольно-пропускном пункте у Капитолия США, они ранены и были доставлены в больницу.