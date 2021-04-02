Псаки обвинила Россию в ведении кампании по дезинформации на границе с Украиной

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон знает о «дезинформации» со стороны России о событиях на границе с Украиной, сообщает Reuters.

«Мы видели это кино и раньше: Россия ведет кампанию по дезинформации в отношении своей агрессии на границе с Украиной», — считает Псаки.

Она добавила, что администрация президента США Джо Байдена следит за этим. Пресс-секретарь подчеркнула, что Соединенные Штаты озабочены этой проблемой и будут обсуждать вопрос с европейскими партнерами.

Ранее в пятницу, 2 апреля, между Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским состоялся первый телефонный разговор. Позже Белый дом сообщил, что стороны обсудили сообщения о якобы наращивании военного присутствия РФ у границ Украины и усилия Киева по борьбе с коррупцией. Также Байден подтвердил неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме того, государственный лидер США рассказал о желании посетить Украину.