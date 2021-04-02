Умер пострадавший при атаке на КПП Капитолия полицейский

Один из полицейских, на которых совершил наезд напавший на КПП мужчина, умер в больнице, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на полицию Капитолия.

По данным Associated Press, мужчина на автомобиле врезался в двух полицейских, вышел из машины с ножом и напал на сотрудников правоохранительных органов.

После этого он был застрелен, а полицейские госпитализированы — один из них находился в тяжелом состоянии.

Ранее Капитолий в США заблокировали из-за угрозы безопасности. Полиция перекрыла улицы, прилегающие к Капитолию США и офисные здания Конгресса.

Также был запрещен вход или выход из любого здания в комплексе Капитолия.

В связи с сообщением о гибели полицейского, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси приказала приспустить флаги у Капитолия.