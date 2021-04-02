Умер пострадавший при атаке на КПП Капитолия полицейский

Один из полицейских, на которых совершил наезд напавший на КПП мужчина, умер в больнице, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на полицию Капитолия.
По данным Associated Press, мужчина на автомобиле врезался в двух полицейских, вышел из машины с ножом и напал на сотрудников правоохранительных органов.
После этого он был застрелен, а полицейские госпитализированы — один из них находился в тяжелом состоянии.
Ранее Капитолий в США заблокировали из-за угрозы безопасности. Полиция перекрыла улицы, прилегающие к Капитолию США и офисные здания Конгресса.
Также был запрещен вход или выход из любого здания в комплексе Капитолия.
В связи с сообщением о гибели полицейского, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси приказала приспустить флаги у Капитолия.