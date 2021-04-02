Глава полиции Вашингтона: инцидент у Капитолия предположительно не связан с терроризмом

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Новости политики

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Сотрудники полиции на месте инцидента около Капитолия в Вашингтоне, 2 апреля 2021 года Сотрудники полиции на месте инцидента около Капитолия в Вашингтоне, 2 апреля 2021 года
Сотрудники полиции на месте инцидента около Капитолия в Вашингтоне, 2 апреля 2021 года Сотрудники полиции на месте инцидента около Капитолия в Вашингтоне, 2 апреля 2021 года
Военнослужащие нацгвардии США на месте инцидента около Капитолия в Вашингтоне, 2 апреля 2021 года Военнослужащие нацгвардии США на месте инцидента около Капитолия в Вашингтоне, 2 апреля 2021 года
Сотрудники полиции на месте инцидента около Капитолия в Вашингтоне, 2 апреля 2021 года Сотрудники полиции на месте инцидента около Капитолия в Вашингтоне, 2 апреля 2021 года
Полицейское оцепление вокруг Капитолия в Вашингтоне, 2 апреля 2021 года Полицейское оцепление вокруг Капитолия в Вашингтоне, 2 апреля 2021 года
На месте инцидента около Капитолия в Вашингтоне, 2 апреля 2021 года На месте инцидента около Капитолия в Вашингтоне, 2 апреля 2021 года
Сотрудники полиции на месте инцидента около Капитолия в Вашингтоне, 2 апреля 2021 года Сотрудники полиции на месте инцидента около Капитолия в Вашингтоне, 2 апреля 2021 года
Военнослужащие нацгвардии США в оцеплении около Капитолия в Вашингтоне, 2 апреля 2021 года Военнослужащие нацгвардии США в оцеплении около Капитолия в Вашингтоне, 2 апреля 2021 года
Сотрудники полиции на месте инцидента около Капитолия в Вашингтоне, 2 апреля 2021 года Сотрудники полиции на месте инцидента около Капитолия в Вашингтоне, 2 апреля 2021 года
На месте инцидента около Капитолия в Вашингтоне, 2 апреля 2021 года На месте инцидента около Капитолия в Вашингтоне, 2 апреля 2021 года
Сотрудники полиции на месте инцидента около Капитолия в Вашингтоне, 2 апреля 2021 года Сотрудники полиции на месте инцидента около Капитолия в Вашингтоне, 2 апреля 2021 года
Сотрудники полиции около Капитолия в Вашингтоне, 2 апреля 2021 года Сотрудники полиции около Капитолия в Вашингтоне, 2 апреля 2021 года

Глава полиции Вашингтона: инцидент у Капитолия предположительно не связан с терроризмом

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Глава полиции столицы США Вашингтона Роберт Конти заявил, что инцидент у КПП Капитолия предположительно не связан с терроризмом, сообщает Reuters.

«Не похоже, что это связано с терроризмом, но мы продолжим расследование», — заявил Конти на пресс-конференции в пятницу, 2 апреля.

По словам шефа вашингтонской полиции, нет оснований полагать, что угроза нападения сохраняется после гибели водителя автомобиля. Кроме нападавшего также погиб один из двух пострадавших при атаке полицейских.

На данном этапе полиция Вашингтона выясняет мотивы нападавшего.

Также стало известно, что с территории вокруг Капитолия снята блокада.

«Полиция Капитолия устранила инцидент, связанный с угрозой внешней безопасности, у всех зданий комплекса Капитолия США, однако (доступ - ред.) к территории вокруг места преступления будет по-прежнему ограничен, и люди должны следовать указаниям полиции», — написано в сообщении вашингтонской полиции в Twitter.

В связи с сообщением о гибели полицейского, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси приказала приспустить флаги у Капитолия.

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