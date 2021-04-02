В Госдуме дали ответ на введение санкций против Россотрудничества в Украине

Председатель комитета Государственной думы по делам СНГ Леонид Калашников заявил о демонстративности введенных СНБО Украины против Россотрудничества санкций, передает ТАСС.

«Это шаг политически-демонстративный, потому что фактически Россотрудничество с его центрами, которые должны работать, там не работают», — сообщил Калашников.

По мнению депутата, Россотрудничество, на сегодняшний день, не имеет возможности проводить реальную работу в Украине.

«Дело, конечно, не в танцах в кокошниках в Российском культурном центре, а дело в том, что Россотрудничество - это русский язык прежде всего, это его развитие, какие-то гуманитарные программы, которые невозможны, к сожалению, на сегодняшний день», — объяснил Калашников.

Он уверен, что шаг с введением санкций стал формальным и показательным.

Ранее Россотрудничество и еще 10 российских компаний попали под санкции СНБО Украины.