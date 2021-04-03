В Совфеде ответили Кравчуку, который назвал Украину врагом России

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление представителя Украины в контактной группе по Донбассу и первого украинского президента Леонида Кравчука о том, что Украина является врагом для России. Об этом сообщает RT.

Сенатор подчеркнул, что напряженные отношения сложились между Москвой и Киевом в результате политических решений украинских властей.

«Настоящий враг Украины — это ее руководство, которое разрушает страну и которое ориентирует ее на постоянную борьбу с Россией», — сказал Цеков.

Накануне Кравчук заявил, что Украина является врагом для России, а Белоруссия — «холуем». По его словам, у России «нет друзей».

Днем ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский упустил возможность урегулировать конфликт в Донбассе.