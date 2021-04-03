Тихановская призвала мир поддержать белорусскую оппозицию

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала международные организации и структуры поддержать Координационный совет белорусской оппозиции, сообщает ее пресс-служба.

«Сегодня вместе со Светланой Алексиевич и 55 членами основного состава Координационного Совета я направила письмо в международные организации и структуры, в том числе – ООН, ОБСЕ, Европарламент, Госдепартамент США и Совет Европы, с призывом выступить в поддержку КС», – заявила Тихановская.

Она отметила, что с момента создания Координационного совета его члены «подвергались давлению и репрессиям», некоторые находятся в тюрьме или вынуждены были покинуть страну. Кроме того, она отвергла обвинения в экстремизме и терроризме, выдвинутые против членов КС.

«Я создала КС для мирных переговоров, и все это время он действует исключительно в правовом поле. Поэтому я настаиваю, что репрессии в отношении его членов должны быть полностью прекращены», – подчеркнула экс-кандидат в президенты.

Ранее Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии включил Светлану Тихановскую в список лиц и организаций, которых считает причастными к террористической деятельности.

Протесты в Белоруссии начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа 2020 года.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.