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Новости политики

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Володин призвал исключить Украину из Совета Европы

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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин призвал обсудить исключение Украины из Совета Европы после гибели ребенка в Донбассе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня произошла трагедия. Но о ней не пишут европейские СМИ. Нет заявлений Европарламента и Госдепа США <...> Все это произошло с согласия заокеанских покровителей и молчаливого одобрения европейских государств», – поделился мнением спикер Госдумы.

Он также раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, который не выразил свои соболезнования родным погибшего ребенка и не пообещал разобраться в произошедшем.

«Считаю необходимым, чтобы ПА ОБСЕ и ПАСЕ, где любят сотрясать воздух, дали этому оценку и потребовали объяснений от руководства Украины. Необходимо обсудить вопрос исключения этой страны из Совета Европы», – подчеркнул Володин.

Ранее народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщила, что из-за запущенного украинскими военными беспилотника со взрывным устройством на западе Донецка погиб пятилетний ребенок.

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